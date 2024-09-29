Биджиев: «Разница в том, что соперник забил, а мы нет»

Главный тренер «Динамо» Махачкала Хасанби Биджиев дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Динамо» Москва.

- Второй тайм прошел, по крайней мере, его концовка, прошел с небольшим территориальным преимуществом махачкалинского «Динамо». В первую очередь что не получалось, в какой момент матча не хватило тех самых эмоций, которыми так славится Махачкала?

- Матч был непростой, конечно. Я считаю, что в целом он был сложным для обеих команд. Разница в чем? Что «Динамо» сумело забить свой момент, которых у них было не так много, а мы свои моменты, которые были, не смогли реализовать. Непонятное решение было по пенальти в самом начале. Чуть так непонятен момент, надо его просмотреть. А в целом я считаю, что матч был боевой, разница в том, что они забили, а мы нет.

- В конце, особенно ближе к финальному свистку можно сказать, что «Динамо» Махачкала попыталась организовать такой навал, чтобы хотя бы найти момент в атаке и вырвать ничью как минимум для себя?

- Я считаю, что мы весь матч старались оказывать давление. В конце, естественно, перешли на быструю доставку мяча, потому что время поджимало, а в целом считаю, что весь матч старались оказывать давление на защитников «Динамо». От этого мы старались на этом сыграть.

- Буквально через несколько дней кубковая выездная игра против «Крыльев Советов». У команды есть шанс выйти напрямую в Путь РПЛ. Хватит ли сил? Как преодолеть это расстройство по ходу этого матча, чтобы команда перестроилась и эти эмоции никак не влияли на кубковый матч?

- Ребята профессионалы, поэтому я думаю, они сумеют настроиться. Будем проводить ротацию.