Ещенко объяснил, почему «Ростову» нет смысла бороться за тройку

Экс-тренер «Спартака» Андрей Ещенко высказался о результатах «Ростова» в текущем розыгрыше чемпионата России.

— У клуба небольшие финансы, поэтому они берут много молодых. Сейчас нет Лиги чемпионов, поэтому бодаться за тройку призеров и рассчитывать на деньги с попадания в ЛЧ нет смысла, — приводит слова Ещенко Metaratings.

После десяти туров «Ростов» находится на восьмой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В копилке команды Валерия Карпина 12 набранных очков.

В следующем туре «Ростов» встретится на выезде со «Спартаком». Игра между командами пройдет 5 октября, начало — в 19:00 по мск.