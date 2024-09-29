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Личка: «В последние пять-восемь минут стали играть в пять защитников»

29 Сентября 2024 • 21:40 Комментировать
Динамо Махачкала
0:1
Динамо Москва

Главный тренер «Динамо» Москва Марцел Личка дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Динамо» Махачкала.

- Что сложного было для московского «Динамо» во втором тайме? После того, как было понятно, что Махачкала пойдет вперед. Мы увидели, что в конце получился даже некий навал на ваши ворота.

- То, что я говорил уже перед игрой. Порой может быть просто игра с длинными мячами вперед, борьба. Соперник выпустил еще одного нападающего с ростом 190 или 195 см, не знаю. Этим упростил игру. Мяч быстро двигался вперед, мог быть такой кросс, подбор. Делали давление и хаос перед штрафной и в штрафной. Мне было тяжело, потому что у меня выбыл Милан Майсторович, были маленькие проблемы в игре. Я не знал, он доиграет или нет, но додержали до конца. Наконец, в последние пять-восемь минут стали играть в пять защитников, Нико пошел играть центрального центрального защитника, Эли и Скопинцев играли как вингбеки и помогали длинным мячом, потому что как Фаби, так и  Нико Маричаль, и Милан - они достаточно хорошие в верховой борьбе, плюс Кутицкий. Старались реагировать на эти длинные мячи.

- Треть чемпионата уже позади. Понятно, что «Динамо» всегда борется за самые высокие награды, но вот сейчас довольны тем, что не так далеко отпустили трио команд, которые сейчас находятся вверху турнирной таблицы?

- Понятно, где нам не хватает очков. Это, например, очко дома с «Краснодаром», где мы играли очень хорошо. Могли там и три очка взять. С другой стороны, я думаю, 10 игр и 20 баллов у нас. Это значит, два очка на игру, тоже неплохой результат. «Локомотив», «Зенит» и «Краснодар» сильнее нас, но надо смотреть, что «Спартак» и ЦСКА очень близко к нам. Также надо уважать и этих соперников. Мы будем стараться. Сейчас у нас «Спартак» в Кубке, дерби, и потом у нас следующее дерби с ЦСКА. Также будем биться.

- Хорхе Карраскаль в итоге провел весь матч на скамейке запасных. Как он себя чувствует, можно сказать, что это часть подготовки к ближайшему матчу со «Спартаком»?

- Да, там никаких проблем нет, у него всё нормально и всё хорошо. Сегодня остались на скамейке и Эли Даса, Скопинцев, который уже был здоров. В середине поля играли Бителло и Фомин. Следующая игра со «Спартаком», это кубковая игра, выйдут и другие футболисты, в том числе и Маухуб, который остался дома за красную карточку, и, например, Хорхе Карраскаль.

- Можно сказать, что на будущий матч как раз таки со «Спартаком» у игроков будет более чем три тактические схемы, за что вы сегодня так переживали и говорили?

- Это будет уже третья игра со «Спартаком», также будем искать какие-то варианты, чтобы сделать сюрприз сопернику. Посмотрим.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Марцел Личка

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