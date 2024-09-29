ЦСКА может зимой отпустить форварда

Нападающий московского ЦСКА Артём Шуманский может покинуть клуб в зимнее трансферное окно.

Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», руководство ЦСКА может отдать Шуманского в аренду, чтобы у 19-летнего форварда было больше игровой практики. По нашей информации, предложения об аренде Шуманского были уже летом.

Белорусский нападающий присоединился к ЦСКА в июне текущего года. За это время он появился на поле всего один раз и сыграл одну минуту.

Трудовой договор Шуманского с ЦСКА рассчитан до 2029 года. Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 700 тысяч евро.