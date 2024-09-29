Кто мог довести московское «Динамо» до плохого конца в Махачкале

Динамовское дерби в Каспийске завершилось минимальной победой «бело-голубых» из Москвы. Но выигрыш гостей оказался ни в коей мере не убедительный. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» субъективно рассказывает, «благодаря» кому команда Лички могла и потерять очки на морском выезде.

Статистика матча: владение мячом – 45:55, удары по воротам – 9:12, в створ – 1:3, угловые – 9:5.

Максимальное количество баллов – 10 (оценка в начале матча – 6,0).

АЛЕКСАНДР КУТИЦКИЙ – 3,0. Пока по игре далёк от того, чтобы застолбить за собой место в основе. 61 процент – слишком низкая точность передач, тем более для полузащитника в глубине. Только одна из пяти его длинных передач оказалась точной. Ну и двадцать потерь в придачу. Хотя подобным многие из состава гостей «похвастать» могут. Не потому ли команда Лички практически не созидала?

АРТУР ГОМЕС – 3,5. Ему ещё привыкать к взаимодействию с новыми партнёрами, чтоб всё гладко стало. Пока тоже многое невпопад – девять плохих пасов из тридцати (точность – 70 процентов). По единоборствам – всего семь из шестнадцати выиграно. Ключевых пасов – ноль.

ФАБИАН БАЛЬБУЭНА – 3,0. Несмотря на опыт, смотрелся слабым звеном в обороне москвичей. Опять же, полно ошибок, и конкретный был подарок мяча сопернику на ровном месте во втором тайме с перспективой опасной атаки хозяев. Бальбуэна точность передач показал гораздо хуже молодого Майсторовича (59 процентов против 94), отборов сделал в пять раз меньше, в плане единоборствам смотрелся также слабее партнёров по обороне.

Кирилл Иванцов