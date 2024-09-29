Маслов: Станкович мне сказал, что в «Спартак» приехал его игрок

Защитник «Сочи» Павел Маслов ответил, мог ли он остаться в московском «Спартаке».

Напомним, в летнее трансферное окно защитник перебрался в «Сочи» на правах аренды.

«Да, но у меня был откровенный разговор со Станковичем. Он мне сказал, что я ему нравлюсь как футболист, но приехал его игрок — Абена. Он сказал, что у меня будет не так много времени, я буду играть в Кубке», — приводит слова Маслова «Матч ТВ».

Футболист признался, что благодарен Станковичу за честный разговор.

По итогам десяти сыгранных туров «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в копилке 16 зачетных баллов.