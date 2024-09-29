Нгамалё: «Довольно сложный матч при сложной погоде»

Лучший футболист встречи «Динамо» Махачкала - «Динамо» Москва Муми Нгамалё для «Матч ТВ» поделился впечатлениями от игры.

- Я считаю, что не я лучший игрок, а вся команда. И вся команда заслужила этот трофей, все заслужили сегодня.

- Первый тайм был сложным, и преимущество было у «Динамо». Во втором тайме казалось, что все так же продолжается. Лейтмотивом было основное, что борьба на поле, очень много борьбы и минимум опасных моментов.

- Это был довольно сложный матч при сложной погоде, сильный ветер и очень тяжелое поле, и соперник очень неуступчивый. Он бился до самого конца. Слава богу, что закончилось всё нашей победой.

- Через пару дней буквально дерби со «Спартаком». Есть ли какие-то настроения взять реванш за то, что пока в этом сезоне «Динамо» не побеждало «красно-белых»?

- У нас есть еще пару дней, чтобы подготовиться к этому матчу. Всегда настоящее дерби «Динамо» - «Спартак».