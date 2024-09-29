Московское «Динамо» продлило беспроигрышную серию до семи матчей

В десятом туре Российской премьер-лиги московское «Динамо» одолело одноклубников из Махачкалы.

Встреча между командами завершилась с минимальным счетом 1:0 в пользу команды Марцела Лички.

Данный результат позволил «Динамо» продлить беспроигрышную серию до семи матчей во всех турнирах. Ранее «бело-голубые» одолели все то же махачкалинское «Динамо», «Ахмат» и «Крылья Советов», а также сыграли вничью с «Оренбургом», «Пари НН» и «Спартаком».

2 октября подопечные Лички примут на своем поле «Спартак» в рамках пятого тура Кубка России. Начало поединка запланировано на 19:00 по мск.