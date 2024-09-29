Защитник «Спартака», находящийся в аренде в «Сочи», Павел Маслов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» рассказал о том, как обживается в новой команде.

- Расскажите, как обживаетесь в новой команде, и тяжело ли дался переход?

- Не тяжело. Команда хорошая, ребята хорошо меня приняли. Но пока у нас неудачная серия, потому что мы ведем во многих матчах, создаем больше моментов, но не можем довести дело до победы.

- Когда вы узнали, что переходите в «Сочи»?

- До последнего велись переговоры.

- Не расстроило такое развитие событий?

- Ну а что расстраиваться? Это футбольная жизнь. Я ушел ради игровой практики. Морено меня звал, очень хотел видеть меня в команде. Мне обрисовали задачу, я ознакомился с подходом к игре, с другими моментами.

- Какую задачу вам обрисовали в «Сочи»?

- Возвращение в РПЛ в первую очередь. Есть и более долгоиграющие планы, чем просто повышение в классе.

- Перед уходом в «Сочи» общались со Станковичем? Может он дал напутствие?

- Да, общался. Он сказал, что в «Спартаке» у меня будет не так много практики, что буду играть только в кубковых матчах. Плюс приехал его футболист – Абена. Он сказал мне об этом прямо. Было приятно, что он честно мне все объяснил.

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- Мелёшин начал активно забивать в «Сочи». С чем это связываете? Может, уровень лиги низковат для него?

- Да нет. Могу сказать, что играть в ФНЛ гораздо сложнее, потому что бывают поля плохие, больше борьбы и меньше футбола. Думаю, что Мелёшин просто раскрепостился психологически. Сейчас ему больше доверяют, и плюс фартит. Все это сложилось воедино, вот он и забивает.

- «Спартак» может вернуть вас из аренды досрочно - до 31 января. Вы бы хотели такого развития событий?

- Я хочу играть, на все остальное буду смотреть потом, когда начнется зимняя пауза.

- После истечения аренды вы станете свободным агентом. Каким видите развитие своей карьеры?

- Пока я здесь и хочу помогать «Сочи» побеждать.

- Со «Спартаком» нет переговоров о продлении контракта?

- Пока рано, я только ушел.

- В РПЛ разворачивается интрига в чемпионской гонке, и «Зенит» опустился на третье место. Что об этом думаете?

- Рано говорить об этом. Чемпионат закончится, и тогда можно будет подводить итоги.

Елена Григорьевская