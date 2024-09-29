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Хитрость Тюкавина и красивый гол Нгамалё: Московское «Динамо» снова победило махачкалинское

29 Сентября 2024 • 20:57 Комментировать
Динамо Махачкала
0:1
Динамо Москва
окончен

Не прошло и двух недель, как махачкалинское «Динамо» и московское «Динамо» снова встретились в Каспийске. Теперь в рамках чемпионата. 18 сентября они сыграли между собой в Кубке – команда Марцела Лички выиграла там по пенальти после 2:2 в основное время.

Протокол игры  
Динамо Махачкала0:1Динамо Москва
  20'Нгамалё Муми (0:1)
Волк ДавидПальцев ВалентинТабидзе Джемал  73'Шумахов Идар 46' (Сандрачук Александр ( 46') Сундуков ТемирканГлушков Никита СергеевичЮсупов Залимхан 79' (Сердеров Сердер ( 79') Кагермазов СосланГаджиев Абакар 64' (Магомедов Ражаб ( 64') Агаларов Гамид 64' (Хоссейннеджад Джавад Мохаммад ( 64') Касинтура Эгаш  35' 87' (Зинович Кирилл ( 87')
Запасные: Гаджиев ШамильКотин НикитаКирш ИльяАнгбан ВикторьенМагомедов ТимурКрачковский АнтонКовачевич Владимир
Лунёв АндрейМайсторович МиланБальбуэна ФабианФернандес Роберто 77' (Скопинцев Дмитрий ( 77') Маричаль НиколасКутицкий АлександрФомин Даниил  30' 72' (Лаксальт Диего ( 72') Нгамалё Муми 89' (Даса Элазар ( 89') БителлоАртур Гомес VIII  26' 89' (Гладышев Ярослав ( 89') Тюкавин Константин
Запасные: Макаров ДенисКудравец АндрейЛещук ИгорьГагнидзе ЛукаКарраскаль ХорхеЛепский Иван
29 сентября. Стадион "Анжи-Арена" (Каспийск).
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Команда Марцела Лички в случае новой победы в Каспийске (разумеется, без какой-либо серии пенальти) подбиралось бы к упустившему лидерство «Зениту» на расстояние трёх очков. Не так уж и много, правда? Ну а примером для команды Хасанби Биджиева мог стать «Пари НН», тоже обитающий в нижней половине таблицы и в десятом туре одержавший победу – над «Оренбургом».

«Динамо» быстро получило право на пенальти, однако главный судья изменил своё первоначальное решение. Речь о каком «Динамо»? О махачкалинском. Абакар Гаджиев подал угловой с правого фланга, и мяч попал в руку Фернандесу. Но был нюанс – от головы самого Роберто. Сергей Чебан сбегал к монитору и объявил об отмене одиннадцатиметрового.

Махачкалинские динамовцы имели склонность к атакующим действиям на первых минутах. Для многих хозяев поля это обычно, а для горячей южной команды – тем более. Касинтура отдал пас вперёд на Агаларова, который развернулся и из-под Майстровича пробил в левый нижний угол. Лещук начал двигаться для возможного спасения, кажется, с опозданием, а мяч прокатился мимо створа.

Агаларов ещё без моментов наводил шороху в чужой штрафной, но сработал класс гостевой команды, а ещё – хитрость. Тюкавин сам наступил на ногу сопернику впереди на правом фланге, но штрафной назначен был в пользу москвичей. Бителло забросил к дальней штанге, и классный удар удался Нгамалё практически через себя. Счёт открылся – 0:1.

Не хватало махачкалинцам более выверенных действий в нападении, а то ведь могла и прогнуться отнюдь не надёжная оборона столичного «Динамо». Но чего-то недоставало дагестанской команде. Как говорится, предпоследнего паса и завершающего удара. Залимхан Юсупов вообще попробовал закрутить мяч сухим листом с углового, но не застал врасплох такой нестандартностью Лунёва.

Второй тайм стартовал вяло, игра надолго завязла в середине поля. Хозяева, выплеснув немало сил с эмоциями до перерыва, попали на некий спад в игре. Московских динамовцев такая ситуация вроде устраивала, но они должны были держать в уме, что в предыдущих четырёх официальных матчах упускали голевое преимущество по ходу встреч.

Не попал Глушков в правый угол с передачи Касинтуры. Гостевое «Динамо» имело более реальные шансы забить в своей атаке. Тюкавин ударил с разворота – Волк отразил, Майсторович хотел добить – Сундуков не позволил мячу зайти за ленточку. На этот раз московские «бело-голубые» удержали победный счёт без приключений, прикладывать дополнительные усилия не пришлось им.

Мяч вроде попал в руку Майсторовичу в штрафной визитёров уже в компенсированное время, но прижата она была, что ли, поэтому ВАР не вмешивался. Московское «Динамо» набрало двадцать баллов и вернуло себе трёхочковое преимущество над ЦСКА. До лидеров команде Лички не хватает четырёх баллов. Махачкалинское «Динамо» по итогам десяти туров имеет столько же очков, как и «Пари НН».

Кирилл Иванцов

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