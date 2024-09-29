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Радченко: «Уверен, что Дзюба поможет «Акрону»

29 Сентября 2024 • 20:24 Комментировать
Акрон
...
Пари НН
05.10 14:00

Экс-игрок «Зенита» Дмитрий Радченко высказался об игре форварда «Акрона» Артёма Дзюбы.

По мнению эксперта, пока Дзюба не готов на все сто процентов, у него неплохая форма.

— Уверен, что он поможет «Акрону», как он помог «Локомотиву» в трудные моменты, — приводит слова Радченко Metaratings.

Напомним, 36-летний Дзюба подписал контракт с «Акроном» в последний день летнего трансферного окна. В составе новой команды он появился на поле в четырех встречах во всех турнирах, стал автором одного забитого мяча и трех ассистов.

Трудовой договор Дзюбы с тольяттинским коллективом рассчитан до конца текущего сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Дмитрий Радченко Артём Дзюба Акрон ещё теги

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