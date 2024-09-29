Борис Игнатьев уверен, что Станкович выведет «Спартак» из кризиса

Известный тренер Борис Игнатьев поделился комментарием о последних результатах московского «Спартака».

«У «Спартака» наметился небольшой спад, но, думаю, Станкович держит ситуацию под контролем и найдет способы вывести «Спартак» из кризиса», — заявил Игнатьев порталу «РБ Спорт».

При этом специалист отметил, что для выхода из кризиса «Спартаку» нужно одержать победу в предстоящем матче, в противном случае ситуация усугубится.

За десять туров команда Станковича набрала 16 очков и сейчас занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

Ближайший матч «Спартака» состоится 2 октября — соперником станет московское «Динамо».