Артига: «Самый справедливый результат - это ничья»

Главный тренер «Химок» Франк Артига дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Крыльями Советов».

- Если бы вам перед игрой сказали, что наберете одно очко, были бы на это согласны и довольны?

- Однозначно, я бы сказал, что нет, потому что нас никогда не устраивает ничья в плане того, что мы всегда готовимся к матчам и даже против больших команд стараемся так, чтобы выиграть. Поэтому нет, не устроило бы. Но по результатам сегодняшней игры, думаю, самый справедливый результат - это ничья, потому что мы сыграли на ноль в обороне. Потом были какие-то моменты, да, не реализовали. Но тем не менее, показали хорошую игру. Соперник тоже отлично сражался.

- В первом тайме имели большое количество моментов. Во втором, кроме момента Бакаева, ничего не было. Почему так произошло?

- Первый тайм отыграли очень хорошо. Во втором тайме «Крылья» взяли преимущество, но это можно объяснить все-таки тем, что фанаты, они играют дома с прямым соперником. Да, они поборолись за второй тайм, имели много моментов, но у нас, кроме момента Бакаева, действительно ничего такого опасного создать не удалось с начала тайма, и всё