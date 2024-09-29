Осинькин: «Уже были команды, которые недооценили «Химки», спросите у «Зенита»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Химками».

- Судя по тому, как ваша команда провела первый и второй таймы, можете ли вы быть довольны игрой своей команды?

- Я думаю, что мы играли лучше соперника, а чтобы быть довольным, нужно все равно побеждать. Первый тайм? У нас были хорошие моменты, но мы допустили 2-3 не совсем хороших эпизода. Думаю, что и у нас примерно столько же было. Во втором - мы играли лучше. Один эпизод мы тоже упустили, но в целом мы играли лучше, у нас были моменты. Так получилось, что команда соперника уже играла очень низко. И тут мы уже не смогли разбить такой низкий блок соперника. Тем не менее, у игры была скорость, мы пытались играть с позиции силы. Не получилось выиграть, но не могу сказать, что плохой матч, потому что мы недооцениваем соперника. Уже были команды, которые недооценили «Химки», спросите у «Зенита».

- За счет чего удалось поменять игру во втором тайме? Может быть, какой-то разговор в раздевалке произошел?

- Наверное, были какие-то детали, которые мы подправили. То, как встречать соперника. Также инициатива определенная, мы стали доминировать, именно больше эпизодов выигрывать в единоборствах, потому что, наверное, здесь если разбивать, именно активность нам дала больше преимуществ, чем какие-то тактические ходы.

- Сегодня в первом тайме трибуны скандировали «Осинькин! Осинькин!». В какой-то момент вы поаплодировали, это ответ трибунам был или реакция на какой-то игровой эпизод?

- Конечно, это реакция трибунам. Я очень рад, что меня ценят, мы всё сделали для победы. Хотели победить, но еще раз говорю, играли с хорошей командой. И по заказу такую команду обыграть невозможно.