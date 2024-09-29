Сычёв объяснил, как Соболеву изменить отношение болельщиков «Зенита» к себе

Экс-нападающий «Спартака» Дмитрий Сычёв ответил на вопрос, что нужно сделать форварду «Зенита» Александра Соболеву, чтобы повернуть к себе болельщиков.

«Только голами и отношением к делу он сможет изменить отношение болельщиков «Зенита» к себе», — приводит слова Сычёва Metaratings.

Напомним, 27-летний Соболев перебрался в «Зенит» из «Спартака» в конце лета. В футболке новой команды форвард появился на поле в четырех матчах во всех турнирах и оформил один ассист.

Действующий трудовой договор Соболева с санкт-петербургским клубом рассчитан до середины 2027 года.

1 октября «Зенит» примет дома «Акрон» в рамках пятого тура Кубка России, начало — в 21:15 по мск.