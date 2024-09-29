Личка: «Надо уметь использовать ветер»

Главный тренер «Динамо» Москва Марцел Личка дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Динамо» Махачкала.

- Третья игра за полтора месяца. Можно ли чем-то удивить в таком плотном календаре матчей с одной и той ж командой?

- Я думаю, мы все тренеры следим за соперниками. Всегда можно что-то поискать. Честно скажу, мы готовились к игре в Махачкале, показывали моменты из нашей последней игры и игры дома. Старались искать какие-то возможности и ситуации, где мы могли бы этого соперника удивить. Понятно, три игры за месяц, думаю, мы уже хорошо знаем друг друга.

- Вы говорили, что тактика прошлого матча чемпионата со «Спартаком» уже была такой, что лишь бы пойти вперед и как-то заработать очки. Сегодня против «Динамо», которое, как вы отмечали, очень хорошо играет в обороне и очень много проделывает физической работы, какую тактику вы видите именно против такого соперника?

- Нам надо также хорошо применять страховку сзади. Мы знаем, что Агаларов - контратакующий игрок. Это значит, что компактность команды «Динамо», плюс быстрый переход вперед. Бывает, что простой мяч за спину защите Агаларов умеет очень хорошо использовать. Но с другой стороны, тоже нельзя думать, что соперник не будет играть с мячом. Он тоже умеет играть в короткий пас. Уже вернулся Касинтура, который очень хорошо ищет зоны между линиями, как у нас Бителло и Карраскаль. Поэтому тоже надо рассматривать и других игроков. Мы знаем, что здесь нам будет тяжело, здесь тоже надо показать хорошую игру с мячом, не терять легкие мячи. Это значит, что процент передач должен быть на уровне 87-88%. Иначе нам будет очень тяжело.

- Вы учли все факторы при анализе соперника. Но сегодня, скорее всего, погодные условия как-то тоже внесут свои коррективы. Можно сказать, что сегодня максимальный план прямо сейчас прорабатывается перед игрой?

- Ассистенты разговаривают индивидуально с игроками, потому что уже знаем и состав. Поэтому стараешься подсказать еще какую-то информацию. С другой стороны, я не люблю давать 5-7-8 информаций игроку, потому что потом он выходит с бардаком в голове. Мне кажется, лучше дать три указания. Дальше играем в футбол. Понятно, что сегодня здесь сильный ветер, поэтому играть верхом будет посложнее. Надо играть больше низом. Плюс если будешь играть спиной к ветру, надо пробовать искать дальние удары с 25-30 метров. Может и ветер помочь чуть-чуть. Надо тоже уметь использовать ветер.

- Выйдет ли Маухуб на матч Кубка, чтобы доказать, что то, что случилось в прошлом матче, было случайностью, и показать все свои силы на поле?

- Да, я уже сказал, что первая карточка - глупая, это его ошибка. Я с ним не согласен, но я думаю, что он достаточно интеллигентный человек, остался в Москве, вчера и сегодня работал. Уже готовится к игре со «Спартаком».