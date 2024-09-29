Кечинов: Я не могу сказать, что у «Спартака» нет игры

Экс-футболист «Спартака» Валерий Кечинов высказался об игре «красно-белых» под руководством Деяна Станковича.

По словам Кечинова, он не может сказать, что у «Спартака» нет игры, ведь с «Динамо» был победный футбол, а Махачкала играла так, будто это последний их матч в жизни.

— Думаю, Станкович сейчас сделает какие-то выводы, и в следующей игре мы увидим тот «Спартак», который показывал хороший футбол и результат, — приводит слова Кечинова портал «РБ Спорт».

После десяти туров «Спартак» находится на шестой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своей копилке 16 очков.