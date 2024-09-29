Из-за них «Крылья» снова без победы: три худших игрока матча против «Химок»

Ставим оценки футболистам Игоря Осинькина

Не смогли «Крылья Советов» выправить турнирную ситуацию, на своём поле сыграв вничью с «Химками». И ведь неплохо действовали самарцы, владели преимуществом, но были игроки, которые тянули команду вниз. Звёздные игроки.

Давайте разбираться, из-за кого же «Крылья Советов» могли даже проиграть в Самаре. «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Игоря Осинькина.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

ТРИ ХУДШИХ ИГРОКА МАТЧА «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» – «ХИМКИ»

РОМАН ЕЖОВ – 4,5. Начнём с левого фланга самарской команды, где смещения Ежова всегда разбивались о Фаринью. Роман проиграл четыре единоборства из восьми, сделал два неточных навеса, ни разу не обострил, однажды пробил мимо ворот.

А ещё его самого дважды прошли на дриблинге, вскрыв фланг.

ИВАН СЕРГЕЕВ – 4,0. Переходим теперь в центр нападения, где «завял» Иван Сергеев. Пока возвращение из «Зенита» получается неярким. Ни на обостряющие передачи, ни на забросы выскакивать не получается. Мяч не держится, резкости не хватает.

11 потерь, три проигранных единоборства из четырёх, ни одного удара за 100 минут матча. Так «Химкам» не забить.

АЛЕКСАНДР СОЛДАТЕНКОВ – 4,0. Поучаствовал в единственном голевом моменте «Химок», вчистую проиграв верх Заболотному. И забил бы Антон, но спас «Крылья» каркас ворот. С единоборствами у Солдатенкова вообще было очень плохо – проиграл семь эпизодов из девяти.

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Ещё в пассиве защитника жёлтая карточка, полученная в центре поля, и девять неточных выносов на чужую половину поля.