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Из-за них «Крылья» снова без победы: три худших игрока матча против «Химок»

29 Сентября 2024 • 18:54 Комментировать
Крылья Советов
0:0
Химки
окончен

Ставим оценки футболистам Игоря Осинькина

Не смогли «Крылья Советов» выправить турнирную ситуацию, на своём поле сыграв вничью с «Химками». И ведь неплохо действовали самарцы, владели преимуществом, но были игроки, которые тянули команду вниз. Звёздные игроки.

Давайте разбираться, из-за кого же «Крылья Советов» могли даже проиграть в Самаре. «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Игоря Осинькина.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

 

Протокол игры  
Крылья Советов0:0Химки
Ломаев ИванБейл ГленнСолдатенков Александр  57'Евгеньев РоманГалдамес Томас  34'Костанца ФернандоБабкин Сергей 72' (Мендес Виктор ( 72') Гарре Бенхамин 71' (Шитов Владислав ( 71') Олейников Иван 83' (Дмитриев Игорь ( 83') Ежов Роман 83' (Цыпченко Дмитрий ( 83') Сергеев Иван
Запасные: Фролов ЕвгенийОрозко ФранкоПопов ПавелОвсянников БогданГапонов ИльяГрибакин ИльяБабаев УльвиПеченин Кирилл
Кокарев НикитаФернандес Даниэль II  90'Фаринья Эдгардо  39'Филин АлександрТерехов СергейКапленко Кирилл 63' (Корредера Алекс ( 63') Хосонов ХетагБакаев Зелимхан 78' (Магомедов Бутта ( 78') Вера Лукас Габриэль 90' (Садыгов Илья ( 90') Мирзов Резиуан 79' (Руденко Александр Александрович ( 79') Заболотный Антон 90' (Мехия Роберт ( 90')
Запасные: Абдуллахи КвариЛуна ДиегоПанченко КириллСтепанов ДанилАнджелкович НеманьяДжикия ГеоргийОбухов Игорь
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ТРИ ХУДШИХ ИГРОКА МАТЧА «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» – «ХИМКИ»

РОМАН ЕЖОВ – 4,5. Начнём с левого фланга самарской команды, где смещения Ежова всегда разбивались о Фаринью. Роман проиграл четыре единоборства из восьми, сделал два неточных навеса, ни разу не обострил, однажды пробил мимо ворот.

А ещё его самого дважды прошли на дриблинге, вскрыв фланг.

ИВАН СЕРГЕЕВ – 4,0. Переходим теперь в центр нападения, где «завял» Иван Сергеев. Пока возвращение из «Зенита» получается неярким. Ни на обостряющие передачи, ни на забросы выскакивать не получается. Мяч не держится, резкости не хватает.

11 потерь, три проигранных единоборства из четырёх, ни одного удара за 100 минут матча. Так «Химкам» не забить.

АЛЕКСАНДР СОЛДАТЕНКОВ – 4,0. Поучаствовал в единственном голевом моменте «Химок», вчистую проиграв верх Заболотному. И забил бы Антон, но спас «Крылья» каркас ворот. С единоборствами у Солдатенкова вообще было очень плохо – проиграл семь эпизодов из девяти.

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Ещё в пассиве защитника жёлтая карточка, полученная в центре поля, и девять неточных выносов на чужую половину поля.

Худший игрок матча
Иван Сергеев Роман Ежов Александр Солдатенков Другой, напишу в комментариях
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