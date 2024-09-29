Вера: «Постараемся победить в Краснодаре в следующем туре»

Лучший футболист встречи «Крылья Советов» - «Химки» Лукас Вера для «Матч ТВ» поделился впечатлениями от игры.

- Вот эта ничья - приобретение одного очка или потеря двух?

- Конечно, мы хотели набрать три очка сегодня, но, к сожалению, только одно. Но мы продолжаем работать. Мы хорошо играли сегодня и уверены, что скоро результаты улучшатся.

- Всего лишь один момент создали во втором тайме. На ваш взгляд, почему?

- Я думаю, сама команда начала низко играть в ожидании контратак. Но, к сожалению, не получилось. Но как я сказал, это очко будет очень важным для нас. Если мы сможем, постараемся победить в Краснодаре в следующем туре.

- Насколько реально обыграть «Краснодар», который сейчас занимает первое место и обыгрывал «Зенит» буквально вчера?

- Положение в таблице очень важное. Это очень сложный турнир для всех команд. Тоже все так говорили, когда мы играли с «Зенитом» дома, что нас легко обыграют. Мы не только набрали одно очко, но вели за две минуты до конца матча, поэтому все возможно.