Ньямси: «Угальде и Николсон — сильные нападающие»

Защитник «Локомотива» Жерзино Ньямси высказался после победы в дерби над «Спартаком».

Встреча десятого тура Российской премьер-лиги завершилась со счетом 3:1 в пользу «красно-зеленых».

— Я очень рад за команду, что нам удалось обыграть «Спартак». Это было отличное дерби. Угальде и Николсон — сильные нападающие, но мы с Монтесом проделали хорошую работу, — приводит слова Ньямси Legalbet.

После десяти туров «Локомотив» находится на второй позиции в турнирной таблице РПЛ, имея в копилке 24 балла. Такое же количество очков у лидирующего «Краснодара».

В следующем туре «Локомотив» примет «Крылья Советов».