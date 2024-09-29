Абена ответил, против кого ему сложнее всего играть на тренировках

Защитник «Спартака» Миенти Абена рассказал, против какого футболиста ему труднее всего играть на тренировках.

— В команде много сильных футболистов против кого тяжело играть один в один, но труднее всего против Шамара, — заявил Абена Legalbet.

По словам защитника, Николсон является одним из самых сильных футболистов «Спартака» в плане физики.

В текущей кампании ямайский форвард принял участие в четырех матчах во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и одной голевой передачей.

1 октября «Спартак» встретится на выезде с «Динамо». Кубковая встреча начнется в 19:00 по мск.