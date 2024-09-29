Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ещё одни скучные нули в подвале: «Крылья Советов» и «Химки» поделили очки

29 Сентября 2024 • 18:25 Комментировать
Крылья Советов
0:0
Химки
окончен

«Крылья Советов» и «Химки» сыграли в рамках чемпионата России по футболу. Матч десятого тура РПЛ состоялся 29 сентября на стадионе «Самара Арена».

Протокол игры  
Крылья Советов0:0Химки
Ломаев ИванБейл ГленнСолдатенков Александр  57'Евгеньев РоманГалдамес Томас  34'Костанца ФернандоБабкин Сергей 72' (Мендес Виктор ( 72') Гарре Бенхамин 71' (Шитов Владислав ( 71') Олейников Иван 83' (Дмитриев Игорь ( 83') Ежов Роман 83' (Цыпченко Дмитрий ( 83') Сергеев Иван
Запасные: Фролов ЕвгенийОрозко ФранкоПопов ПавелОвсянников БогданГапонов ИльяГрибакин ИльяБабаев УльвиПеченин Кирилл
Кокарев НикитаФернандес Даниэль II  90'Фаринья Эдгардо  39'Филин АлександрТерехов СергейКапленко Кирилл 63' (Корредера Алекс ( 63') Хосонов ХетагБакаев Зелимхан 78' (Магомедов Бутта ( 78') Вера Лукас Габриэль 90' (Садыгов Илья ( 90') Мирзов Резиуан 79' (Руденко Александр Александрович ( 79') Заболотный Антон 90' (Robert Mejia ( 90')
Запасные: Абдуллахи КвариЛуна ДиегоПанченко КириллСтепанов ДанилАнджелкович НеманьяДжикия ГеоргийОбухов Игорь
29 сентября. Стадион "Солидарность Арена".
100 $Получить
Реклама, melbet.ru
300 $Получить

 

«Химки» Франка Артиги готовы удивлять перед каждым матчем, стартовый состав подмосковной команды варьируется от настроения тренера и оравы новичков. В Самаре экс-тренер «Барселоны» понадеялся на Антона Заболотного, Лукаса Веру, Зелимхану Бакаеву, Резиуану Мирзову и Хетагу Хосонову. Однажды им даже удалось сверкнуть.

В середине первого тайма как раз Хетаг справа выполнил подачу, а в центр штрафной площади Антон Заболотный смял Солдатенкова, пробив в штангу. Этот момент стал единственным интересным действом «Химок» в первом тайме, в остальное время приходилось сдерживать атаки хозяев. «Крылья» мячом владели сильно больше, но остроты создали примерно столько же.

В дебюте матча сработала простенькая связка: Гарре подаёт, Евгеньев бьёт. Во вратарской выиграл верх Роман, но пальнул выше ворот. Кроме подач была и единственная классная комбинационная атака «Крыльев» под занавес первого тайма. Ежов открылся слева и в темп сыграл на Олейникова, Иван прострелил чуть назад, набежавший Гарре расстреливал пустой угол, но Никита Кокарев каким-то чудом спас свою команду.

Если первая половина матча хотя бы баловала нас редкими моментами, то вторые 45 минут превратились в унылое «бодание». Было несколько заходов на потасовку: особенно постарались Бейл с Мирзовым, ещё больше борьбы на каждом участке поля и гораздо меньше креатива. На последнюю треть матча активизировались тренеры, пытались изменить ситуацию с помощью замен. Вышли Шитов и Мендес, Руденко и Магомедов. Потом Цыпченко и Дмитриев, Садыгов и Мехия.

Последний дуплет замен главный тренер «Химок» сделал уже в компенсированное время, просто подытожив унылые нули. В битве за выживание нет победителя – «Крылья Советов» и «Химки» разошлись безголевым миром.

👍 2
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 1
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Химки

Новости по матчу

Сегодня, 29 Сентября
18:25
Ещё одни скучные нули в подвале: «Крылья Советов» и «Химки» поделили очки
18:09
Аршавин оценил старт «Крыльев Советов» в РПЛ
16:31
Артига: «Не знал, что «Химки» ещё не побеждали в Самаре
16:21
Осинькин отшутился на вопрос об отставке
16:00
«Крылья Советов» - «Химки»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
28 Сентября
16:50
Корнеев считает, что инвестор «Химок» Садыгов доверился не тем людям
03:28
Бесплатная ставка и прогноз на матч Крылья Советов — Химки чемпионата России — 29 сентября 2024
27 Сентября
16:02
Ставка и прогноз на точный счёт матча Крылья Советов — Химки РПЛ —29 сентября 2024
26 Сентября
21:43
Ставка и прогноз на матч Крылья Советов – Химки чемпионата России – 29 сентября 2024
19:27
Деменко: «Самара спешит с увольнением Осинькина»
18:38
Бышовец не понимает, зачем «Химки» взяли Глушакова
17:13
Мостовой: «Я могу поверить в уход Осинькина»
14:35
Кузьмичёв призвал не трогать Осинькина
25 Сентября
21:42
Бышовец уверен, что Джикия пойдёт на повышение после «Химок»
20:37
Таранов не верит в увольнение Осинькина
19:48
В «Крыльях Советов» отреагировали на информацию о возможном увольнении Осинькина
19:39
Стало известно, кто заменит Осинькина в «Крыльях Советов»
19:33
Названа дата увольнения Осинькина из «Крыльев Советов»
17:22
Магомедов рассказал, как относится к переходу Джикии в «Химки»
14:53
В «Химках» исключили увольнение Артиги
24 Сентября
19:51
Мирзов: «В «Химках» здоровая атмосфера»
13:43
Ориньо: «Химки» могут занять пятое-шестое место в РПЛ»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Месси и Холанн выбрали новые клубы, ФИФА откажется от крупного турнира, а сборной Англии нашли тренера – в главных слухах недели Без Нойера и тер Штегена: Стало известно, кто теперь будет основным вратарём сборной Германии Левандовски назвал лучшего вингера в мире Булыкин предсказал победителя дерби «Локомотив» - «Спартак» Раскрыта схема, по которой «Реал» планирует сыграть с «Атлетико» Из-за кого «Зенит» посыпался на юге России: четыре худших игрока матча против «Краснодара» Роналду забил – до 1000-го осталось 97 голов Из-за кого «Бавария» не получила победу над «Байером» Гвардиола прокомментировал вторую подряд потерю очков «Манчестер Сити» Анчелотти прокомментировал потерю Мбаппе
«Милан» вырвал победу в дерби, Фонсека не будет уволен «Вильярреал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:5 «Вильярреал» имел шансы на успех, но пропустил 5 голов от «Барселоны» «Барселона» впервые оступилась, получив 4 гола от «Осасуны» «Манчестер Сити» спасся на 8-й (!) добавленной минуте: «Арсенал» в меньшинстве потерял волевую победу «Интер» - «Милан»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 «Реал» вместо лёгкой победы над «Алавесом» понервничал в концовке Названы самые жёсткие ошибки судей в истории футбола: «Рука Бога» Марадоны – на третьем месте Какая гадость эта ваша новая Лига чемпионов «Осасуна» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:2
Спортивные новости
Рыбин оценил игру «Трактора» при Бенуа Гру Свищёв уверен, что падел приживётся в России Бывший хоккеист СКА высказался о травме Евгения Кузнецова «Торпедо» в гостях разгромило «Амур» и одержало третью победу кряду в КХЛ Сборная России официально отстранена от участия в предстоящем сезоне Кубка мира по лыжным гонкам Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Крылья Советов Крылья Советов
Химки Химки
0
0
1.81 3.70 4.00
Видео
29.09.24 в 19:00
Динамо Махачкала Динамо Махачкала
Динамо Москва Динамо Москва
5.40 3.75 1.61
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 29 Сентября
18:51 · Россия. Премьер-лига
Вера: «Постараемся победить в Краснодаре в следующем туре»
18:40 · Россия. Премьер-лига
Ньямси: «Угальде и Николсон — сильные нападающие»
18:30 · Россия. Премьер-лига
Абена ответил, против кого ему сложнее всего играть на тренировках
18:30 · Россия. Премьер-лига
«Динамо» Махачкала - «Динамо» Москва: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
18:20 · Россия. Премьер-лига
Губерниев прокомментировал гол Дзюбы за «Акрон»
18:16 · Россия. Премьер-лига
Агент — о травме Голенкова: «Думаю, серьёзного ничего нет»
18:14 · Россия. Премьер-лига
Орлов – об игре Соболева: «Никакой остроты, никакой пока пользы»
18:09 · Россия. Премьер-лига
Аршавин оценил старт «Крыльев Советов» в РПЛ
18:03 · Россия. Премьер-лига
Личка выбрал стартовый состав на игру с махачкалинским «Динамо»
17:32 · Россия. Премьер-лига
Титов: «Молодёжь «Локомотива» показала, что может обыгрывать любого»
17:28 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА показал фото с первой тренировки Пьянича фото
17:27 · Россия. Премьер-лига
Титов рассказал, что делал Романцев после поражений «Спартака»
17:19 · Россия. Премьер-лига
Титов: «Видно, что команда верит в Станковича»
17:08 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис: «В плане реализации Глушенков чем-то напоминает меня» 1
16:59 · Россия. Премьер-лига
Деменко: «Краснодар» и «Локомотив» точно будут бороться с «Зенитом» за титул РПЛ» 1
16:59 · Россия. Мелбет-Первая лига
«СКА-Хабаровск» в меньшинстве отстоял победный счёт в матче с «Тюменью»
16:54 · Россия. Премьер-лига
Койта высказался об адаптации в ЦСКА
16:48 · Россия. Премьер-лига
Деменко: «Спартаку» хотя бы в топ-5 РПЛ попасть после поражения от «Локомотива»
16:32 · Россия. Премьер-лига
Смородская объяснила, почему «Спартак» был хорош только на старте сезона
16:31 · Россия. Премьер-лига
Артига: «Не знал, что «Химки» ещё не побеждали в Самаре
16:21 · Россия. Премьер-лига
Осинькин отшутился на вопрос об отставке
16:18 · Россия. Премьер-лига
В «Зените» озвучили претензию к судье после поражения в Краснодаре 3
16:13 · Россия. Премьер-лига
Деменко оценил победу «Краснодара» над «Зенитом»
16:08 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: «Забудьте вы про Абаскаля – он никто»
16:04 · Россия. Премьер-лига
Погостнов ответил, кто больше всех в «Локомотиве» помогает молодым игрокам
Все новости