Ещё одни скучные нули в подвале: «Крылья Советов» и «Химки» поделили очки

«Крылья Советов» и «Химки» сыграли в рамках чемпионата России по футболу. Матч десятого тура РПЛ состоялся 29 сентября на стадионе «Самара Арена».

«Химки» Франка Артиги готовы удивлять перед каждым матчем, стартовый состав подмосковной команды варьируется от настроения тренера и оравы новичков. В Самаре экс-тренер «Барселоны» понадеялся на Антона Заболотного, Лукаса Веру, Зелимхану Бакаеву, Резиуану Мирзову и Хетагу Хосонову. Однажды им даже удалось сверкнуть.

В середине первого тайма как раз Хетаг справа выполнил подачу, а в центр штрафной площади Антон Заболотный смял Солдатенкова, пробив в штангу. Этот момент стал единственным интересным действом «Химок» в первом тайме, в остальное время приходилось сдерживать атаки хозяев. «Крылья» мячом владели сильно больше, но остроты создали примерно столько же.

В дебюте матча сработала простенькая связка: Гарре подаёт, Евгеньев бьёт. Во вратарской выиграл верх Роман, но пальнул выше ворот. Кроме подач была и единственная классная комбинационная атака «Крыльев» под занавес первого тайма. Ежов открылся слева и в темп сыграл на Олейникова, Иван прострелил чуть назад, набежавший Гарре расстреливал пустой угол, но Никита Кокарев каким-то чудом спас свою команду.

Если первая половина матча хотя бы баловала нас редкими моментами, то вторые 45 минут превратились в унылое «бодание». Было несколько заходов на потасовку: особенно постарались Бейл с Мирзовым, ещё больше борьбы на каждом участке поля и гораздо меньше креатива. На последнюю треть матча активизировались тренеры, пытались изменить ситуацию с помощью замен. Вышли Шитов и Мендес, Руденко и Магомедов. Потом Цыпченко и Дмитриев, Садыгов и Мехия.

Последний дуплет замен главный тренер «Химок» сделал уже в компенсированное время, просто подытожив унылые нули. В битве за выживание нет победителя – «Крылья Советов» и «Химки» разошлись безголевым миром.