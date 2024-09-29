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Губерниев прокомментировал гол Дзюбы за «Акрон»

29 Сентября 2024 • 18:20 Комментировать
Ростов
0:2
Акрон

Известный спортивный обозреватель Дмитрий Губерниев высказался о форварде «Акрона» Артёме Дзюбе. В субботу вечером форвард забил первый гол за команду из Тольятти, расписавшись в воротах «Ростова».

«Я очень рад за Дзюбу и его дебютный гол, но я также радовался за него, когда он раздавал голевые передачи. Жду, что он побьёт рекорд Кержакова. Артём показывает, зачем его взяли», - цитирует Губерниева Metaratings.

Напомним, что «Акрон» в матче десятого тура Премьер-лиги обыграл «Ростов» со счётом 2:0. Команда из Тольятти на текущий момент располагается на девятой позиции в турнирной таблице. В следующем туре «Акрон» будет принимать «Пари НН».

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Артём Дзюба Дмитрий Губерниев Акрон ещё теги

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