Агент — о травме Голенкова: «Думаю, серьёзного ничего нет»

Агент Андрей Талаев, представляющий интересы форварда «Ростова» Егора Голенкова, ответил на вопрос о состоянии игрока.

Напомним, в минувшем матче с «Акроном» (0:2) Голенков получил травму и досрочно покинул поле.

— Думаю, серьезного ничего нет. Сегодня должна быть МРТ, но пока Егор мне не звонил. Наверное, завтра-послезавтра будет более точная информация, — приводит слова Талаева «РБ Спорт».

При этом агент отметил, что несколько матчей Голенков все же будет вынужден пропустить.

В нынешнем сезоне 25-летний Голенков появился на поле в 14 встречах во всех турнирах, забил пять мячей и оформил два ассиста.