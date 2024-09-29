Орлов – об игре Соболева: «Никакой остроты, никакой пока пользы»

В субботу вечером «Зенит» потерпел поражение от «Краснодара» со счётом 0:2. Известный комментатор Геннадий Орлов задаётся вопросом, зачем рулевой питерской команды Сергей Семак выпускал на поле Александра Соболева.

«Ну вот зачем выпускали Соболева? Он игрок для другой команды. В одном эпизоде, в простой ситуации упустил мяч за боковую... Никакой остроты от него, никакой пока пользы», - цитирует Орлова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Александр Соболев вышел на замену на 76-й минуте при нулевом счёте на табло. «Зенит» пропустил два гола в концовке и, как следствие, по итогам тура опустился на третье место в турнирной таблице.