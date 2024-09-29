Аршавин оценил старт «Крыльев Советов» в РПЛ

Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин поделился комментарием о результатах «Крыльев Советов» в нынешнем сезоне.

— «Крылья Советов» очень плохо начали нынешний чемпионат. Уверен, что они сегодня обыграют «Химки». Для меня удивительно, что самарцы могут оказаться на седьмом месте в турнирной таблице, если одержат победу, — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

После девяти туров чемпионата России в копилке «Крыльев Советов» десять набранных очков, которые позволяют команде занимать десятое место в таблице.

Встреча десятого тура РПЛ между «Крыльями Советов» и «Химками» продолжается в эти минуты. Текстовая трансляция доступна на портале LiveResult.