Личка выбрал стартовый состав на игру с махачкалинским «Динамо»

Сегодня, 29 сентября, московское «Динамо» встретится на выезде с «Динамо» из Махачкалы в рамках десятого тура чемпионата России.
Пресс-служба столичного клуба поделилась информацией о списке футболистов, которые выйдут на поле в предстоящем поединке.
Стартовый состав «Динамо»: Лунёв (вр), Маричаль, Фернандес, Бальбуэна, Майсторович, Фомин, Кутицкий, Артур, Бителло, Нгамалё, Тюкавин.
Встреча между московским и махачкалинским «Динамо» должна будет стартовать в 19:00 по московскому времени. Не пропустите прямую текстовую трансляцию матча на спортивном портале LiveResult.
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