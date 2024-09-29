Личка выбрал стартовый состав на игру с махачкалинским «Динамо»

Сегодня, 29 сентября, московское «Динамо» встретится на выезде с «Динамо» из Махачкалы в рамках десятого тура чемпионата России.

Пресс-служба столичного клуба поделилась информацией о списке футболистов, которые выйдут на поле в предстоящем поединке.

Стартовый состав «Динамо»: Лунёв (вр), Маричаль, Фернандес, Бальбуэна, Майсторович, Фомин, Кутицкий, Артур, Бителло, Нгамалё, Тюкавин.

Встреча между московским и махачкалинским «Динамо» должна будет стартовать в 19:00 по московскому времени. Не пропустите прямую текстовую трансляцию матча на спортивном портале LiveResult.