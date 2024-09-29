Титов: «Молодёжь «Локомотива» показала, что может обыгрывать любого»

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов прокомментировал поражение «красно-белых» в дерби с «Локомотивом».

Игра десятого тура Российской премьер-лиги завершилась со счетом 3:1 в пользу «железнодорожников».

Титов заявил, что в минувшей игре против «Локомотива» у «Спартака» ничего не получилось.

«Есть победы на классе, а есть поражения на классе. Это как раз и было классическое поражение, без особых моментов. «Локомотив» был сильнее, их молодежь показала, что может обыгрывать любого», — приводит слова Титова «Матч ТВ».

После десяти туров «Локомотив» идет на втором месте в РПЛ. «Спартак» – шестой.