ЦСКА показал фото с первой тренировки Пьянича

Несколько дней назад ЦСКА объявил о переходе в свои ряды полузащитника Миралема Пьянича. В воскресенье боснийский футболист провёл первую тренировку в московском клубе. Пресс-служба «армейцев» опубликовала ряд фотографий с занятия 34-летнего Пьянича.

Напомним, что Пьянич подписал с ЦСКА контракт на сезон 2024/2025. В соглашении прописана опция продления ещё на один год.

Добавим, что в субботу ЦСКА разгромил на своём поле «Ахмат» со счётом 3:0 в рамках десятого тура Премьер-лиги. На текущий момент московская команда располагается на четвёртой позиции в турнирной таблице чемпионата.