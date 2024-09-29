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ЦСКА показал фото с первой тренировки Пьянича фото

29 Сентября 2024 • 17:28 Комментировать
ЦСКА Москва
3:0
Ахмат

Несколько дней назад ЦСКА объявил о переходе в свои ряды полузащитника Миралема Пьянича. В воскресенье боснийский футболист провёл первую тренировку в московском клубе. Пресс-служба «армейцев» опубликовала ряд фотографий с занятия 34-летнего Пьянича.

 

Напомним, что Пьянич подписал с ЦСКА контракт на сезон 2024/2025. В соглашении прописана опция продления ещё на один год.

Добавим, что в субботу ЦСКА разгромил на своём поле «Ахмат» со счётом 3:0 в рамках десятого тура Премьер-лиги. На текущий момент московская команда располагается на четвёртой позиции в турнирной таблице чемпионата.

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ЦСКА Москва Миралем Пьянич

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