Титов рассказал, что делал Романцев после поражений «Спартака»

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов вспомнил, что делал экс-наставник «красно-белых» Олег Романцев после поражений.

«Как говорил нам Олег Иванович Романцев: «Обосрались». Ставил тот же состав на следующую игру и добавлял: «У вас есть возможность отмазаться. Отмазывайтесь!» И в 99,99% у нас получалось отмазаться», — приводит слова Титова «Матч ТВ».

Экс-игрок добавил, что после поражения в дерби у «Спартака» тоже будет возможность исправиться.

Напомним, в десятом туре чемпионата России «красно-белые» проиграли на выезде «Локомотиву» со счетом 1:3 и откатились на шестую строчку в таблице.