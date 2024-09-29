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Титов: «Видно, что команда верит в Станковича»

29 Сентября 2024 • 17:19 Комментировать
Спартак Москва
...
Ростов
05.10 19:00

Бывший тренер «Спартака» Егор Титов высказался о работе Деяна Станковича на посту наставника «красно-белых».

В матче десятого тура чемпионата России «Спартак» проиграл в дерби «Локомотиву» (1:3).

«Видно, что и команда верит в тренера. Не вижу причин, почему Станковичу должны не доверять», — заявил Титов «Матч ТВ».

При этом специалист отметил, что в ближайшее время у «Спартака» будет много серьезных матчей, и если не будет результата, то к Станковичу появятся вопросы.

После десяти туров «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. В копилке «красно-белых» 16 набранных очков.

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