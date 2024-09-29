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Канчельскис: «В плане реализации Глушенков чем-то напоминает меня»

29 Сентября 2024 • 17:08 Комментировать
Краснодар
2:0
Зенит

Известный в прошлом футболист Андрей Канчельскис высказался об атакующем полузащитнике «Зенита» Максиме Глушенкове. По словам Канчельскиса, Глушенков напоминает ему его самого в плане реализации моментов.

«В плане реализации он чем-то напоминает меня. Радует, что он нацелен на ворота и всегда хочет завершить атаку, а не запороть её. Так что Глушенков – молодец», - цитирует Канчельскиса Metaratings.

В то же время Канчельскис отметил, что в своё время он выступал на другой позиции по сравнению с Глушенковым.

За «Зенит» Максим Глушенков провёл девять матчей, в которых забил девять голов и отдал один голевой пас на партнёра.

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