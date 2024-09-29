Деменко: «Краснодар» и «Локомотив» точно будут бороться с «Зенитом» за титул РПЛ»

Известный в прошлом футболист Максим Деменко высказался на тему борьбы за чемпионский титул Премьер-лиги в нынешнем сезоне.

«Могу точно сказать, что «Краснодар» и «Локомотив» будут бороться с «Зенитом» за чемпионство», - цитирует Деменко «РБ Спорт».

В продолжении комментария Деменко сказал, что ЦСКА, «Спартак» и «Динамо» тоже будут бороться за чемпионский титул. По словам Деменко, ему будет интересно посмотреть, как ЦСКА перестроится с учётом подписания опытного полузащитника Миралема Пьянича.

Отметим, что «Зенит» становился чемпионом России в каждом из шести предыдущих сезонов.