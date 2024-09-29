Койта высказался об адаптации в ЦСКА

В летнее трансферное окно состав ЦСКА пополнил нападающий Секу Койта. Футболист поучаствовал уже в 13 матчах московских «армейцев», но пока ни разу не смог забить. Койта выразил уверенность в том, что он в скором времени адаптируется и наберёт хорошую форму.

«Моя адаптация в ЦСКА – это всего лишь вопрос времени. Иногда она проходит быстро, иногда не очень. Но думаю, что со временем всё будет хорошо, и постепенно я наберу свои лучшие кондиции», - цитирует Койта «РБ Спорт».

Напомним, что в субботу ЦСКА на своём поле разгромил «Ахмат» со счётом 3:0. На текущий момент московская команда располагается на четвёртой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги.