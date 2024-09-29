Деменко: «Спартаку» хотя бы в топ-5 РПЛ попасть после поражения от «Локомотива»

Экс-игрок «Спартака» Максим Деменко высказался о поражении московской команды в дерби с «Локомотивом» (1:3).

По словам Деменко, Галактионов в прошедшем дерби тактически переиграл Станковича. Бывший футболист считает, что это поражение может больно ударить по перспективам «Спартака» в нынешнем сезоне Премьер-лиги.

«Я говорил, что «красно-белые» за счёт мотивации лучше действует против команд, которые выше в турнирной таблице. Но после поражения от «Локомотива» «Спартаку» хотя бы в пятёрку попасть», - цитирует Деменко «РБ Спорт».

На текущий момент «Спартак» располагается на шестой строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги.