Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» сравнил полузащитника команды Алексея Батракова с ветераном Дмитрием Лоськовым.

«Вот я бы сказал, что Батраков похож на Лоськова. Единственное, что он порезче и быстрее Лоськова. Но чувство момента, чувство гола, вот Лоськов такой был, Титов. Они – раз и оказывались в нужном месте. Вот Батраков молод, быстр, но это качество, про которое я говорю, – чувство гола. Оно природное, его невозможно натренировать, посмотрите, что все голы Батракова выглядят случайными, где-то на отскоке сыграл, где-то на добивании. Но это не случайность, это умение и талант находиться там, где надо завершить атаку. Если он в дальнейшем будет улучшать свои качества, которые можно натренировать, плюс талант природный его сделают большим футболистом», - сказал Наумов.

19-летний Батраков в сезоне-2024/25 провёл за «Локомотив» 17 матчей во всех турнирах, футболист отметился девятью голами и отдал семь результативных передач.