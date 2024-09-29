Смородская объяснила, почему «Спартак» был хорош только на старте сезона

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о причинах хорошего старта «Спартака» в РПЛ.

«У «Спартака» был самый легкий календарь на старте сезона — отсюда и эйфория, разговоры о новом «Спартаке» и шансах на титул. А как только пошли серьезные соперники, «Спартак» сразу же начал оступаться», — приводит слова Смородской «РБ Спорт».

По мнению Смородской, у команды Деяна Станковича будут проблем и в следующих играх.

«Спартак» занимает шестую строчку в РПЛ, имея в копилке 16 очков после десяти туров.

Стоит сказать, что в последних пяти матчах чемпионата «красно-белые» одержали всего одну победу.