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Смородская объяснила, почему «Спартак» был хорош только на старте сезона

29 Сентября 2024 • 16:32 Комментировать
Спартак Москва
...
Ростов
05.10 19:00

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о причинах хорошего старта «Спартака» в РПЛ.

«У «Спартака» был самый легкий календарь на старте сезона — отсюда и эйфория, разговоры о новом «Спартаке» и шансах на титул. А как только пошли серьезные соперники, «Спартак» сразу же начал оступаться», — приводит слова Смородской «РБ Спорт».

По мнению Смородской, у команды Деяна Станковича будут проблем и в следующих играх.

«Спартак» занимает шестую строчку в РПЛ, имея в копилке 16 очков после десяти туров.

Стоит сказать, что в последних пяти матчах чемпионата «красно-белые» одержали всего одну победу.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Ольга Смородская

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