Артига: «Не знал, что «Химки» ещё не побеждали в Самаре

Главный тренер «Химок» Франк Артига дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Крыльями Советов».

- «Химки» еще ни разу не побеждали в Самаре. Знаете ли об этой статистике, если да, это как-то сказалось на подготовке команды?

- Нет, на самом деле не знал про такую статистику, но мы в целом можем сказать, что все игры разные. Даже то, что иногда на поле выходят одни и те же игроки, тем не менее, всегда всё складывается по-разному.

- Как скажется сегодня на игре команды отсутствие Гогуа? Не было ли желания сегодня выпустить в старте Георгия Джикию?

- На самом деле замена Гогуа не явилась большой проблемой, у нас был Фаринья на желтых карточках, но, думаю, он сегодня выйдет и покажет свою игру. Думаю, он поможет нам показать результат на поле.

- Сегодня в старте сыграет Капленко. Это замена по позиции или новая схема игры вашей команды?

- В течение недели при подготовке к игре мы обязательно ориентируемся на некоторые моменты и особенности матчей. Соответственно подготавливаем состав к этому. Но нельзя сказать, что игроки, которые выйдут на замену, менее важны для нас. Нам важны все, как первые стартовые 11 человек, так и игроки, которые могут выйти потом и сделать результат.