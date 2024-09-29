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Осинькин отшутился на вопрос об отставке

29 Сентября 2024 • 16:21 Комментировать
Крылья Советов
0:0
Химки
перерыв

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Химками».

- Недавно появились слухи о смене тренерского штаба в «Крыльях». Подобное происходит периодически. Насколько это мешает готовить команду к матчу?

- Как и эти вопросы, мешают.

- Спаситель в прошлой игре Алоис Ороз вне заявки. Что случилось?

- Есть небольшое повреждение в коленном суставе. Он действительно себя хорошо проявил, но сегодня мы вынуждены без него выйти на поле.

- Перед прошлой игрой экстренно заменили Гарре. Сегодня он вновь в старте. Как оцените его состояние, насколько он готов?

- Он провел несколько полноценных тренировок, вроде бы та маленькая проблема, что у него была, осталась в прошлом. Надеемся, что он полностью здоров и сможет нам помочь.

- Подобный вопрос по Солдатенкову и Бабкину. Много пропустили, но сегодня играют в старте.

- Солдатенков уже в прошлом матче был готов играть, поэтому сейчас пришло его время. Хотя не так много времени он тренируется, и по травме у нас он фактически три недели пропустил. А Бабкин, знаете, у нас достаточно полузащитников. Он много играл. Сегодня он выходит в стартовом составе. У меня нет опасения, что он не готов или как-то не соответствует уровню состава. Совершенно нет таких. Фернандо и Бабкин - это для нас одна из основных связок.

- «Химки» играют практически в каждом матче по одной и той же схеме. Это как-то осложняет жизнь или, наоборот, облегчает при подготовке?

- «Химки» - одна из команд, которая чаще других меняла схему. Да, поэтому сегодня они играли в четверку, как и в предыдущем матче. Только что с «Акроном», вы комментировали, они играли в пятерку, позапрошлый тур. Поэтому мы готовы и к той схеме, и в пятерку, и в четверку, плюс за счет разных перестроений они очень часто прямо похоже на пятерку расставляются в ситуации. Мы к этому готовы. 

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Евро-Футбол.Ру,
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