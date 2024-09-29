В «Зените» озвучили претензию к судье после поражения в Краснодаре

«Зенит» в субботу проиграл «Краснодару» на выезде со счётом 0:2. Как следствие, команда Сергея Семака в турнирной таблице Премьер-лиги опустилась с первого места на третье.

Александр Медведев, который в питерском клубе возглавляет правление, озвучил претензию «Зенита» к судье. Она относится к моменту, когда Витор Тормена наступил в область паха Лусиано Гонду.

«Тормена сделал опасный для продолжения рода наступ уже после свистка, зафиксировавшего его нарушение. Тормена, очевидно, мог избежать этого, но не стал. Будем ожидать разъяснений действий судьи на VAR и главного арбитра», - цитирует Медведева Sport24.

В следующем туре Премьер-лиги «Зенит» будет принимать «Оренбург». Матч пройдёт в субботу, 5 октября.