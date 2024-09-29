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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Зените» озвучили претензию к судье после поражения в Краснодаре

29 Сентября 2024 • 16:18 Комментировать (1)
Краснодар
2:0
Зенит

«Зенит» в субботу проиграл «Краснодару» на выезде со счётом 0:2. Как следствие, команда Сергея Семака в турнирной таблице Премьер-лиги опустилась с первого места на третье.

Александр Медведев, который в питерском клубе возглавляет правление, озвучил претензию «Зенита» к судье. Она относится к моменту, когда Витор Тормена наступил в область паха Лусиано Гонду.

«Тормена сделал опасный для продолжения рода наступ уже после свистка, зафиксировавшего его нарушение. Тормена, очевидно, мог избежать этого, но не стал. Будем ожидать разъяснений действий судьи на VAR и главного арбитра», - цитирует Медведева Sport24.

В следующем туре Премьер-лиги «Зенит» будет принимать «Оренбург». Матч пройдёт в субботу, 5 октября.

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Комментарии (1) Все комментарии
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kostet
29 Сентября 2024 в 16:26
И деревенщина Черников почему то только жёлтую получил, хотя открытыми шипами выше стопы въехал.
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