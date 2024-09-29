Деменко оценил победу «Краснодара» над «Зенитом»

Экс-игрок «Краснодара» Максим Деменко высказался о центральном матче десятого тура Премьер-лиги, в котором «Краснодар» в субботу обыграл на своём поле «Зенит» со счётом 2:0. По мнению Деменко, команда Мурада Мусаева добилась заслуженной победы над чемпионом последних лет.

«Матч очень хороший получился. «Краснодар» заслуженно обыграл «Зенит». Да, в моменте с первым голом была ошибка Вячеслава Караваева. Но с другой стороны, Джон Кордоба очень здорово сориентировался и сыграл в этой ситуации», - цитирует Деменко «РБ Спорт».

Деменко добавил, что победа над «Зенитом» придала уверенности футболистам «Краснодара», и теперь они могут продолжать набирать очки.

На текущий момент «Краснодар» занимает в турнирной таблице Премьер-лиги первое место (24 очка), а «Зенит» - третье (23 очка).