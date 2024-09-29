Мостовой: «Забудьте вы про Абаскаля – он никто»

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой отреагировал на сравнения Деяна Станковича с его предшественником – с Гильермо Абаскалем. Мостовой в очередной раз «проехался» по испанцу, которого уволили из московского клуба в апреле по причине неудовлетворительных результатов.

«Давайте забудем уже про Абаскаля, столько рекламы ему сделали, что просто ужас. Человек из ниоткуда, никто, это ужас, просто безобразие. Забудьте вы про него, пустой человек. Где футбол и где Абаскаль?» - цитирует Мостового «РБ Спорт».

Напомним, что в субботу «Спартак» проиграл «Локомотиву» в дерби со счётом 1:3. Команда Деяна Станковича располагается на шестой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги.