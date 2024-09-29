Погостнов ответил, кто больше всех в «Локомотиве» помогает молодым игрокам

Защитник столичного «Локомотива» Егор Погостнов ответил на вопрос, кто больше всего помогает в команде молодым игрокам.

— Выбрать кого-то одного трудновато, но, наверное, можно выделить Диму Баринова. Он больше остальных подсказывает, что-то говорит, дает советы, — приводит слова Погостнова Legalbet.

В нынешнем сезоне 20-летний Погостнов принял участие в четырех матчах с учетом всех турниров и стал автором одного забитого мяча.

По итогам десяти сыгранных туров «Локомотив» находится на второй позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своей копилке 24 зачетных балла.