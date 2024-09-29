Деменко: «Краснодар» показал, что действительно может бороться за титул РПЛ»

Экс-футболист «Краснодара» Максим Деменко высказался о победе команды над «Зенитом» в десятом туре Премьер-лиги. Напомним, что в субботу «быки» обыграли питерцев на своём поле со счётом 2:0.

«Краснодар» в матче с «Зенитом» показал, что действительно может бороться за чемпионство. Понятно, что это тяжело, всё-таки впереди ещё 20 туров, всё может поменяться. Но самое главное сейчас, что они не отпустили петербуржцев», - цитирует Деменко «РБ Спорт».

«Краснодар» на текущий момент занимает первое место в турнирной таблице Премьер-лиги, опережая «Локомотив» по дополнительным показателям – у команд по 24 очка. «Зенит» располагается на третьей позиции с 23 баллами в кармане.

Отметим, что «Зенит» выигрывал чемпионский титул Премьер-лиги в каждом из шести предыдущих сезонов.