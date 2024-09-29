Петржела: «Миранчук и Головин уже не сыграют за сборную России на крупном турнире»

Бывший тренер питерского «Зенита» Властимил Петржела считает, что в ближайшие годы футбольные санкции с России не будут сняты полностью. По словам специалиста, УЕФА может вернуть в официальные турниры юниорские российские команды, но не основную.

«Пройдёт много времени, прежде чем сборная России будет участвовать в официальных матчах. Судьба лидеров – Миранчука и Головина? Они уже не сыграют за сборную России на крупном турнире», - цитирует Петржелу «РБ Спорт».

Напомним, что санкции УЕФА и ФИФА в отношении Российского футбольного союза работают уже больше двух с половиной лет. В таких условиях выступать на официальном уровне не могут не только сборные – клубы РПЛ не играют в еврокубках.