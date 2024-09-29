Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Карпин должен вызвать Дзюбу в сборную России» – агент Барбоза

29 Сентября 2024 • 15:49 Комментировать

Футбольный агент Паулу Барбоза высказался о форварде «Акрона» Артёме Дзюбе. По мнению Барбозы, возвращение в сборную России является одним из факторов, мотивирующих Дзюбу. Агент отметил, что не понимает нынешние критерии вызова игроков в российскую сборную – он считает, что Дзюба должен был вызываться в команду и в период выступлений за «Локомотив».

По словам Барбозы, Дзюба показывает футбол высокого уровня, поэтому должен быть в сборной России.

«Он каждые выходные демонстрирует свой высокий уровень, даже не беря в расчёт результативные действия, он играет полезно для команды. Так что моё мнение такое, что Карпин должен вызвать Артёма в сборную, чтобы он стал единоличным лидером по голам», - цитирует Барбоза «Матч ТВ».

На текущий момент Артём Дзюба делит с Александром Кержаковым рекорд по голам за сборную России (по 30).

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России Александр Кержаков Паулу Барбоза Артём Дзюба Акрон ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Месси и Холанн выбрали новые клубы, ФИФА откажется от крупного турнира, а сборной Англии нашли тренера – в главных слухах недели Без Нойера и тер Штегена: Стало известно, кто теперь будет основным вратарём сборной Германии Левандовски назвал лучшего вингера в мире Булыкин предсказал победителя дерби «Локомотив» - «Спартак» Раскрыта схема, по которой «Реал» планирует сыграть с «Атлетико» Анчелотти недоволен Винисиусом в «Реале» – известна причина Роналду забил – до 1000-го осталось 97 голов Из-за кого «Зенит» посыпался на юге России: четыре худших игрока матча против «Краснодара» Джака объяснил, почему «Байер» пропускает так много Гвардиола прокомментировал вторую подряд потерю очков «Манчестер Сити»
«Милан» вырвал победу в дерби, Фонсека не будет уволен «Вильярреал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:5 «Барселона» впервые оступилась, получив 4 гола от «Осасуны» «Вильярреал» имел шансы на успех, но пропустил 5 голов от «Барселоны» «Манчестер Сити» спасся на 8-й (!) добавленной минуте: «Арсенал» в меньшинстве потерял волевую победу «Реал» вместо лёгкой победы над «Алавесом» понервничал в концовке «Интер» - «Милан»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Названы самые жёсткие ошибки судей в истории футбола: «Рука Бога» Марадоны – на третьем месте Какая гадость эта ваша новая Лига чемпионов «Осасуна» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:2
Спортивные новости
Свищёв уверен, что падел приживётся в России Бывший хоккеист СКА высказался о травме Евгения Кузнецова «Торпедо» в гостях разгромило «Амур» и одержало третью победу кряду в КХЛ Сборная России официально отстранена от участия в предстоящем сезоне Кубка мира по лыжным гонкам Свищев — о паделе: «Мне понравился этот вид спорта, буду и дальше пропагандировать его в России» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
6 мин
Крылья Советов Крылья Советов
Химки Химки
0
0
1.81 3.70 4.00
Видео
29.09.24 в 19:00
Динамо Махачкала Динамо Махачкала
Динамо Москва Динамо Москва
5.40 3.75 1.61
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 29 Сентября
16:32 · Россия. Премьер-лига
Смородская объяснила, почему «Спартак» был хорош только на старте сезона
16:31 · Россия. Премьер-лига
Артига: «Не знал, что «Химки» ещё не побеждали в Самаре
16:21 · Россия. Премьер-лига
Осинькин отшутился на вопрос об отставке
16:18 · Россия. Премьер-лига
В «Зените» озвучили претензию к судье после поражения в Краснодаре 1
16:13 · Россия. Премьер-лига
Деменко оценил победу «Краснодара» над «Зенитом»
16:08 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: «Забудьте вы про Абаскаля – он никто»
16:04 · Россия. Премьер-лига
Погостнов ответил, кто больше всех в «Локомотиве» помогает молодым игрокам
16:00 · Россия. Премьер-лига
«Крылья Советов» - «Химки»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
15:57 · Россия. Премьер-лига
Деменко: «Краснодар» показал, что действительно может бороться за титул РПЛ»
15:53 · Россия. Премьер-лига
Петржела: «Миранчук и Головин уже не сыграют за сборную России на крупном турнире»
15:49 · Россия. Премьер-лига
«Карпин должен вызвать Дзюбу в сборную России» – агент Барбоза
15:49 · Россия. Премьер-лига
​Пономарёв: «Если Пьянич будет играть достойно, с него будут брать пример»
15:33 · Россия. Премьер-лига
Каррера: «Обязательно приеду в Москву»
15:28 · Россия. Премьер-лига
Батраков ответил, как реагирует на повышенное внимание
15:14 · Россия. Премьер-лига
У тренера «Акрона» спросили, переиграл ли он Карпина
14:52 · Россия. Премьер-лига
Мостовой – о Дзюбе в сборной России: Вьетнаму и я могу забить
14:48 · Россия. Премьер-лига
Геркус: «Все ждут, когда «Спартак» взлетит, а он всё не взлетает»
14:43 · Россия. Премьер-лига
Каррера предположил, как Пьянич повлияет на РПЛ
14:37 · Россия. Премьер-лига
Батраков отреагировал на разговоры о «Зените»
14:11 · Россия. Премьер-лига
В «Локомотиве» надеются на приезд Сёмина
13:57 · Россия. Премьер-лига
Геркус оценил дерби «Локомотив» - «Спартак»
13:53 · Россия. Премьер-лига
Дзюба: «Не хочу сравнивать себя с Яшиным, но…»
13:12 · Россия. Премьер-лига
В 4 раза больше: Раскрыты премиальные игрокам «Локомотива» за победу над «Спартаком»
13:08 · Россия. Премьер-лига
Шипицин оценил игру «Краснодара» против «Зенита» 1 эксклюзив
13:05 · Россия. Премьер-лига
Реакция Юрана на поражение «Спартака» в дерби с «Локомотивом»
Все новости