«Карпин должен вызвать Дзюбу в сборную России» – агент Барбоза

Футбольный агент Паулу Барбоза высказался о форварде «Акрона» Артёме Дзюбе. По мнению Барбозы, возвращение в сборную России является одним из факторов, мотивирующих Дзюбу. Агент отметил, что не понимает нынешние критерии вызова игроков в российскую сборную – он считает, что Дзюба должен был вызываться в команду и в период выступлений за «Локомотив».

По словам Барбозы, Дзюба показывает футбол высокого уровня, поэтому должен быть в сборной России.

«Он каждые выходные демонстрирует свой высокий уровень, даже не беря в расчёт результативные действия, он играет полезно для команды. Так что моё мнение такое, что Карпин должен вызвать Артёма в сборную, чтобы он стал единоличным лидером по голам», - цитирует Барбоза «Матч ТВ».

На текущий момент Артём Дзюба делит с Александром Кержаковым рекорд по голам за сборную России (по 30).