​Пономарёв: «Если Пьянич будет играть достойно, с него будут брать пример»

Ветеран московского ЦСКА и сборной СССР, Владимир Пономарёв, снова высказался по поводу боснийского новобранца клуба Миралема Пьянича. Он считает, что опытный футболист, в прошлом поигравший за такие клубы, как туринский «Ювентус» и каталонская «Барселона», может стать примером для молодых игроков ЦСКА.

- Неважно, с кем он раньше играл. Важно, как Пьянич будет играть в настоящем времени в ЦСКА. Если будет выступать достойно, то с него будут брать пример, - цитирует слова Пономарёва betonmobile.ru.

В субботу ЦСКА в матче десятого тура российского чемпионата крупно обыграл «Ахмат» - 3:0.