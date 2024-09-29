Каррера: «Обязательно приеду в Москву»

Экс-рулевой «Спартака» Массимо Каррера дал комментарий по поводу своего возможного возвращения в Россию. Как известно, на днях Каррера потерял работу – его уволили из клуба «Асколи» в Италии.

«Приехать в Россию? Почему нет? Москва прекрасна, обязательно приеду сюда ещё раз. Но в этом году мой приезд в Россию пока не планируется», - цитирует Карреру Sport24.

Напомним, что в сезоне 2016/2017 под руководством Карреры «Спартак» впервые за шестнадцать лет выиграл чемпионат России. С тех пор «красно-белые» чемпионский титул Премьер-лиги ни разу не завоёвывали.

В настоящий момент «Спартак» тренирует Деян Станкович.