Батраков ответил, как реагирует на повышенное внимание

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков здорово показывает себя в нынешнем сезоне, что влечёт за собой пристальное внимание к игроку со стороны фанатов и СМИ. 19-летний Батраков ответил, как он реагирует на это внимание.

«Реагирую спокойно. Очень много всего пишут, нужно немного успокоиться. Сыграл я не первую и не последнюю игру. Близкие за меня очень радуются. Это наша общая заслуга, они возили меня на тренировки, уставали, проходили через это», - цитирует Батракова «Спорт-Экспресс».

Стоит сказать, что Алексей Батраков сейчас делит с Максимом Глушенковым первое место в рейтинге бомбардиров текущего чемпионата России. Футболисты забили по семь голов.

Напомним, что в субботу «Локомотив» отпраздновал победу в дерби со «Спартаком» - 3:1. «Железнодорожники» сейчас занимают второе место в турнирной таблице Премьер-лиги.