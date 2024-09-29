Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

У тренера «Акрона» спросили, переиграл ли он Карпина

29 Сентября 2024 • 15:14 Комментировать
Ростов
0:2
Акрон

В субботу вечером в Российской премьер-лиге проходил матч между «Ростовом» и «Акроном». Команда Заура Тедеева добилась гостевой победы со счётом 2:0. У специалиста спросили, переиграл ли он наставника ростовчан Валерия Карпина.

«Можно ли сказать, что я переиграл Карпина как тренера? Это футбол, сегодня сложилось так, завтра может сложиться по-другому. Сегодня играла команда. Прежде всего, одержали победу футболисты. Так сложилось», - цитирует Тедеева «РБ Спорт».

«Акрон» на текущий момент располагается на девятой строчке в турнирной таблице Премьер-лиги. В десяти прошедших турах команда Заура Тедеева смогла набрать одиннадцать зачётных баллов.

В следующем туре «Акрон» будет принимать «Пари НН». Игра состоится в субботу, 5 октября.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Ростов Валерий Карпин Акрон Заур Тедеев ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 29 Сентября
13:53
Дзюба: «Не хочу сравнивать себя с Яшиным, но…»
28 Сентября
23:52
Карпин отреагировал на заявление Дзюбы
23:45
Дзюба: Всегда приятно забивать команде Карпина 3
23:34
Дзюба забил за седьмую команду в РПЛ, повторив рекорд Погребняка
23:19
Карпин - о Дзюбе: «Всем лучшим игрокам матча давать шанс в сборной?» 2
23:14
Тедеев: «Дзюба - достояние всего российского футбола»
22:53
Кто обрёк «Ростов» на холодный душ от «Акрона»
22:51
Карпин: «В перерыве надо было менять всех 11 футболистов и тренера тоже»
22:07
Дзюба — лучший игрок матча «Ростов» - «Акрон»
21:56
Дзюба покарал Карпина: «Ростов» разучился забивать и попал на поражение от «Акрона»
20:47
Дзюба забил дебютный гол за «Акрон»
20:40
Дзюба удвоил перевес «Акрона» в матче с «Ростовом»
20:15
«Акрон» забил «Ростову» уже на пятой минуте
20:12
Тедеев: «Нет никаких опасений, чтобы говорить, что Дзюба куда-то не вписался»
20:05
Карпин: «С точки зрения противостояния с Тедеевым матч точно не принципиальный»
19:30
«Ростов» - «Акрон»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:2
18:49
Дзюба сыграет против бывшей команды: Составы «Ростова» и «Акрона»
02:18
Ростов - Акрон: где смотреть прямую трансляцию онлайн
27 Сентября
18:04
Балахнин: «Дзюбе будет сложно против защитников «Ростова»
26 Сентября
20:20
Актуальная ставка и прогноз на матч Ростов — Акрон чемпионата России — 28 сентября 2024
20:11
Ставка и прогноз на точный счёт матча Ростов — Акрон РПЛ — 28 сентября 2024
15:34
Игнашевич стажировался у Карпина
25 Сентября
22:34
Ставка и прогноз на матч Ростов – Акрон чемпионата России – 28 сентября 2024
14:26
Слишкович: «Дзюба умеет держать раздевалку»
21 Сентября
21:52
«Дзюба точно поможет «Акрону» — Сильянов
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Месси и Холанн выбрали новые клубы, ФИФА откажется от крупного турнира, а сборной Англии нашли тренера – в главных слухах недели Без Нойера и тер Штегена: Стало известно, кто теперь будет основным вратарём сборной Германии Левандовски назвал лучшего вингера в мире Булыкин предсказал победителя дерби «Локомотив» - «Спартак» Раскрыта схема, по которой «Реал» планирует сыграть с «Атлетико» Анчелотти недоволен Винисиусом в «Реале» – известна причина Роналду забил – до 1000-го осталось 97 голов Из-за кого «Зенит» посыпался на юге России: четыре худших игрока матча против «Краснодара» Джака объяснил, почему «Байер» пропускает так много Гвардиола прокомментировал вторую подряд потерю очков «Манчестер Сити»
«Милан» вырвал победу в дерби, Фонсека не будет уволен «Вильярреал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:5 «Вильярреал» имел шансы на успех, но пропустил 5 голов от «Барселоны» «Барселона» впервые оступилась, получив 4 гола от «Осасуны» «Манчестер Сити» спасся на 8-й (!) добавленной минуте: «Арсенал» в меньшинстве потерял волевую победу «Интер» - «Милан»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 «Реал» вместо лёгкой победы над «Алавесом» понервничал в концовке Названы самые жёсткие ошибки судей в истории футбола: «Рука Бога» Марадоны – на третьем месте Какая гадость эта ваша новая Лига чемпионов «Осасуна» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:2
Спортивные новости
Бывший хоккеист СКА высказался о травме Евгения Кузнецова «Торпедо» в гостях разгромило «Амур» и одержало третью победу кряду в КХЛ Сборная России официально отстранена от участия в предстоящем сезоне Кубка мира по лыжным гонкам Свищев — о паделе: «Мне понравился этот вид спорта, буду и дальше пропагандировать его в России» Канарейкин высказался о победе «Спартака» над «Металлургом» в матче КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
29.09.24 в 16:30
Крылья Советов Крылья Советов
Химки Химки
1.81 3.70 4.00
Видео
29.09.24 в 19:00
Динамо Махачкала Динамо Махачкала
Динамо Москва Динамо Москва
5.40 3.75 1.61
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 29 Сентября
15:28 · Россия. Премьер-лига
Батраков ответил, как реагирует на повышенное внимание
15:14 · Россия. Премьер-лига
У тренера «Акрона» спросили, переиграл ли он Карпина
14:52 · Россия. Премьер-лига
Мостовой – о Дзюбе в сборной России: Вьетнаму и я могу забить
14:48 · Россия. Премьер-лига
Геркус: «Все ждут, когда «Спартак» взлетит, а он всё не взлетает»
14:43 · Россия. Премьер-лига
Каррера предположил, как Пьянич повлияет на РПЛ
14:37 · Россия. Премьер-лига
Батраков отреагировал на разговоры о «Зените»
14:11 · Россия. Премьер-лига
В «Локомотиве» надеются на приезд Сёмина
13:57 · Россия. Премьер-лига
Геркус оценил дерби «Локомотив» - «Спартак»
13:53 · Россия. Премьер-лига
Дзюба: «Не хочу сравнивать себя с Яшиным, но…»
13:12 · Россия. Премьер-лига
В 4 раза больше: Раскрыты премиальные игрокам «Локомотива» за победу над «Спартаком»
13:08 · Россия. Премьер-лига
Шипицин оценил игру «Краснодара» против «Зенита» 1 эксклюзив
13:05 · Россия. Премьер-лига
Реакция Юрана на поражение «Спартака» в дерби с «Локомотивом»
12:59 · Россия. Премьер-лига
Зарема прокомментировала поражение «Спартака» от «Локомотива»
12:50 · Россия. Премьер-лига
Тренер «Краснодара» Мусаев высказался о борьбе с «Зенитом» за чемпионство
12:43 · Россия. Премьер-лига
Аршавин отреагировал на поражение «Спартака»
12:36 · Россия. Премьер-лига
Юран назвал катастрофой место «Спартака» в таблице РПЛ
12:31 · Россия. Премьер-лига
Сёмин ответил на вопрос о возобновлении карьеры
12:25 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Енисей» разгромил претендующий на лидерство «Урал»
12:25 · Россия. Премьер-лига
В «Локомотиве» отреагировали на кричалку «Зенит» - позор российского футбола»
12:19 · Россия. Премьер-лига
Каррера объяснил, почему не добился успеха после «Спартака»
12:00 · Россия. Премьер-лига
Койта оценил важность перехода Пьянича в ЦСКА
11:52 · Россия. Премьер-лига
В «Акроне» оценили уровень игры Дзюбы
11:47 · Россия. Премьер-лига
Созин: «Зенит» ещё выиграет и всех обгонит»
11:43 · Россия. Премьер-лига
Смолов прокомментировал победу над «Зенитом»
11:38 · Россия. Премьер-лига
В «Локомотиве» назвали задачу клуба на сезон
Все новости