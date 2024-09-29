У тренера «Акрона» спросили, переиграл ли он Карпина

В субботу вечером в Российской премьер-лиге проходил матч между «Ростовом» и «Акроном». Команда Заура Тедеева добилась гостевой победы со счётом 2:0. У специалиста спросили, переиграл ли он наставника ростовчан Валерия Карпина.

«Можно ли сказать, что я переиграл Карпина как тренера? Это футбол, сегодня сложилось так, завтра может сложиться по-другому. Сегодня играла команда. Прежде всего, одержали победу футболисты. Так сложилось», - цитирует Тедеева «РБ Спорт».

«Акрон» на текущий момент располагается на девятой строчке в турнирной таблице Премьер-лиги. В десяти прошедших турах команда Заура Тедеева смогла набрать одиннадцать зачётных баллов.

В следующем туре «Акрон» будет принимать «Пари НН». Игра состоится в субботу, 5 октября.